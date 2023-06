Grande interesse e curiosità a Pollone per la 5° edizione del Memorial Leone, incentrato sulla solidarietà. I proventi della manifestazione, infatti, saranno devoluti in beneficenza alle popolazioni dell'Emilia Romagna come anticipato dai volontari della Pro Loco. Protagoniste auto e moto d'epoca che, nella mattinata di oggi, 25 giugno, si sono radunate nel parcheggio del Parco Burcina per la felicità di tutti gli appassionati di motori.