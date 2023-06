A Biella la quinta edizione del festival Art Nouveau Week

La quinta edizione del festival Art Nouveau Week - manifestazione internazionale dedicata all’affascinante corrente culturale e artistica d’inizio Novecento nelle sue più molteplici espressioni, organizzata dall’Associazione Italia Liberty e curata dal prof. Andrea Speziali, esperto in materia, coadiuvato da un comitato scientifico e d’onore che va da Vittorio Sgarbi a presidenti delle Regioni, come Stefano Bonaccini, Michele Emiliano o Luca Zaia - offre un palinsesto di appuntamenti che ripercorrono le strade dell’Art Nouveau dall’8 al 14 luglio 2023 in tutta Europa e oltre oceano, in prevalenza con visite guidate, mostre, performance, convegni e concerti.

Biella partecipa quest’anno per la prima volta ad Art Nouveau Week, avvalendosi del Patrocinio della Città di Biella e della fattiva collaborazione di Archivio di Stato di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e DocBi - Centro Studi Biellesi.

Tra le centinaia di architetture visitabili in via eccezionale nel corso degli itinerari guidati nelle località divenute a inizio ‘900 emblematiche per la loro adesione al gusto Liberty, a Biella apriranno le loro porte significativi capolavori d’architettura, come Palazzo Ripa in viale Matteotti 14, la più mirabile ed esemplare costruzione di gusto floreale a Biella, autentico catalogo di essenze che inviano alla plastica bistolfiana, distribuite con raffinata eleganza in abile coerenza con la valorizzazione funzionale e simbolica delle diverse parti dell’edificio, legato a una singolare vicenda costruttiva e commissionato da un eclettico avvocato-scrittore satirico.

L’altra prestigiosa e imperdibile apertura esclusiva riguarderà Villa Vaciago Poma, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, armoniosa e affascinante costruzione che riserva intense suggestioni soprattutto negli ambienti in cui la luce filtra da vetrate cattedrali policrome, come anche lungo lo scalone o sulla terrazza conchiusa da ferri lavorati dal ductus schiettamente Art Nouveau. A Villa Vaciago Poma, i partecipanti al primo dei due itinerari guidati verranno inoltre riportati indietro nel tempo, tra le magiche e avvolgenti atmosfere Belle Époque di rare immagini del Fondo lasciato da Vittorio Besso, che ha fissato su restaurate lastre fotografiche interni di ville Liberty biellesi e della stessa villa Poma all’epoca della sua costruzione, quando gli ambienti erano illuminati da lampadari di Murano, le pareti erano ricoperte da carte da parati e affreschi di gusto floreale ed esibivano tavole di Mucha.

In apertura del secondo itinerario è invece previsto l’ingresso riservato alle sale dell’Archivio di Stato di Biella dove, grazie alla cortese disponibilità della direzione e del personale, si potrà apprezzare una selezione di progetti che documentano inclinazioni formali e scelte stilistiche nelle varie tipologie di costruzioni, riflettendo le rapide oscillazioni di gusto e le contaminazioni caratteristiche dei primi anni del secolo scorso. Qui un esperto di Art Nouveau illustrerà le principali peculiarità dell’Arte Nuova e le sue connotanti eterogeneità biellesi, in rapporto alle specifiche adesioni stilistiche e propensioni soggettive di alcuni dei progettisti più attivi in zona, oltre che in relazione al gusto dei loro committenti, con specifico riguardo agli elaborati presentati all’approvazione e alla loro traduzione nel costruito, meta dei due percorsi guidati in città. Esperienze e visite che fanno immediatamente intuire che a Biella come a Torino, altra prestigiosa sede piemontese di Art Nouveau Week 2023, non si tratterà di itinerari Liberty in qualche modo prefigurabili, ma di autentiche esplorazioni all’interno di una corrente di gusto sempre e ancora capace di stupire con le sue vicende, recuperate da recondite memorie, e i suoi luoghi segreti, inattesi o talora anche quotidianamente sotto i nostri occhi, pronti però a essere guardati in modo diverso, come gli ex alberghi Leon d’Oro e dell’Angelo, villa Reda, i palazzi Ronco e Coda & Maffiotti, le Associazione case Delleani e Riccono o i fabbricati dell’ex Lanificio Rivetti. Siti accuratamente individuati durante le ricerche condotte da Maria Grazia Imarisio che ha progettato l’edizione biellese con altri membri del comitato di studio di Italia Liberty e soprattutto con il fondamentale contributo degli enti e delle istituzioni coinvolti in tale manifestazione.

Si prospetta così un evento senza precedenti che Italia Liberty ha il piacere di aprire al pubblico come esperienza innovativa e avvincente, insieme ai suoi soci e alle prestigiose collaborazioni intervenute a fattivo supporto dell’edizione Biellese. Il calendario di Art Nouveau Week 2023, patrocinato da Ministero della Cultura, Enit e altri enti pubblici di gran parte delle Regioni italiane e di numerosi Comuni è rivolto a tutti coloro che desiderano immergersi nella stupefazione e nella bellezza delle suggestive atmosfere Belle Époque e iniziare a guardare con occhi diversi la propria o l’altrui città, in Italia e all’estero.

Il periodo dall’8 al 14 luglio è stato individuato dal curatore dell’evento per la singolare ricorrenza dell’anniversario di nascita di Giuseppe Sommaruga, tra i vessilliferi del Liberty italiano, di Gustav Klimt, insuperabile maestro della Secessione viennese, e di altri autori e artisti paladini dell’Art Nouveau nel mondo, come Otto Wagner, Giovanni Michelazzi, Salvatore Gregorietti, William Henry Bradley, Siegmund von Suchodolski, Michele Tripisciano, Fernand Allard l’Olivier e Charles Cottet.

