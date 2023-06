A Biella “cose d'altri tempi”, è un successo il Mercatino dell'Antiquariato Minore e dell'Artigianato di Riva FOTO

Il Mercatino dell'Antiquariato Minore e dell'Artigianato si conferma un grande successo. Complice la bella giornata di sole, tantissimi visitatori hanno raggiunto il rione Riva per acquistare “cose d'altri tempi” e passeggiare tra i tanti banchetti posizionati nelle vie e nelle piazze del quartiere storico di Biella.

Un'edizione, giunta alla 102esima edizione e andata in scena oggi, 25 giugno, che ha visto la presenza di espositori provenienti da tutto il Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Soddisfatto Paolo Robazza, presidente dell'Ente Manifestazione Biella Riva: “Edizione riuscita, i numeri confermano ancora una volta come questo genere di eventi richiami l'attenzione della popolazione. Ora, l'invito è esteso al prossimo weekend per festeggiare il decennale dello Street Art Riva Festival - Rassegna di Arte di Strada, in programma il 30 giugno e l'1-2 luglio”.