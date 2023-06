Storie di Piazza, iniziano i laboratori estivi di teatro e cinema

Stanno per iniziare i laboratori estivi di cinema e teatro di Storie di Piazza aps.

Quella del 2023 sarà un'estate intensa di attività creative e di sperimentazione, con un'ampia offerta formativa orientata verso la produzione di spettacoli e video con i ragazzi. Ancora alcuni posti disponibili per i laboratori gratuiti del 29 giugno, per il cinema, con il Direttore della fotografia Daniele Trani, e per l’1-2 luglio con il teatro con la conduzione del regista Fabio Banfo. Un’occasione unica per comprendere il mondo dello spettacolo.

Per il cinema con il progetto Contiamo su di noi, finanziato da Fondazione CRBiella e Fondazione Marco Falco, si andrà a girare, per il terzo anno consecutivo, un'altra serie di corti ambientati in paesi del territorio, quest'anno il focus sarà sul Biellese orientale, tra Brusnengo, Castelletto Cervo e Bioglio. Per il teatro si andrà a preparare uno spettacolo allestito e interpretato dai ragazzi, Io e il mio sogno, con la regia di un giovane e ispirato al Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare.

Per affrontare queste due diverse esperienze offriamo la possibilità di conoscere i progetti attraverso due laboratori, gratuiti per tutti.

Per il cinema: giovedì 29 giugno , a Castelletto Cervo e Brusnengo, il Laboratorio di riprese video e fotografia condotto da Daniele Trani, direttore della fotografia di importanti film e documentari italiani. “Paesaggi e ritratti” è il titolo del laboratorio, alla scoperta di due paesi dove saranno ambientati i corti di Contiamo su di noi 2023, a caccia di scenari naturali, monumenti, volti e figure umane. Seguiranno altri laboratori nel corso dell'estate che, oltre a preparare la scrittura e la progettazione dei cortometraggi, offriranno una vasto programma educational sull'audiovisivo e sul cinema: oltre ai laboratori sperimentati con successo di storia dei luoghi e scrittura creativa si aggiungeranno titoli richiesti dai giovani stessi: videomaking, utilizzo della telecamera e del cellulare, e approfondimenti della fotografia nel cinema.

Per il teatro: sabato 1 luglio e domenica 2 luglio , a Miagliano, Laboratorio teatrale intensivo su Shakespeare condotto da Fabio Banfo, noto attore, drammaturgo e regista teatrale, diplomato alla scuola d'Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Milano. Il laboratorio è la prima tappa di Io e il mio sogno, un percorso teatrale con Davide Ingannamorte e Oriana Minnicino che porterà alla messa in scena di una versione del Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare rivisitato e re-interpretato da ragazzi. I laboratori sono rivolti ai giovani artisti biellesi e mirano a sviluppare o a recuperare la dimensione del gioco teatrale, che è il punto di partenza per superare i propri limiti. Un invito a stare insieme “artisticamente” nel piacere della condivisione creando così complicità ed empatia, elementi fondamentali per orientarci verso un futuro più chiaro e costruttivo. I laboratori sono destinati a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 12 e i 25 anni.

L’idea principale per il 2023 è quella di dare ancora più spazio alla creatività under 25 e soprattutto di offrire possibilità di lavoro ai ragazzi, proseguendo con la peer education, educazione tra pari, attivata nel 2021 e confermata nel 2022, con la partecipazione diretta di alcuni giovani nella fase preparatoria sia per gli spettacoli che per il cinema.

I dettagli dei laboratori si possono ottenere scrivendo a iscrizioni@storiedipiazza.it o via whatsapp al 3497160287.

Oppure visitando il sito www.storiedipiazza.it e compilando i moduli relativi.