Musei in Rete, buona affluenza a Rosazza FOTO

Buona affluenza di visitatori in alta Valle Cervo in occasione del nuovo appuntamento di Musei in Rete, l'iniziativa che punta a mettere in relazione il patrimonio storico, archeologico e artistico del Museo del Territorio di Biella con il territorio, così da permettere al contempo la valorizzazione dei siti aderenti alla Rete.

Al centro del tour guidato: emigrazione e lavoro, con storie e testimonianze legate a questi temi. Dopo la visita del Museo del capoluogo, ci si è spostati a Rosazza all'interno della Casa Museo dell'Alta Valle del Cervo, in cui i visitatori hanno potuto immergersi nell'atmosfera di un tempo passato e scoprire le testimonianze dell'emigrazione e del lavoro che hanno scandito la vita degli abitanti della vallata.

In serata, nuova apertura straordinaria del sito culturale, in occasione della notte romantica del borgo, con tanti visitatori fino a tarda serata.