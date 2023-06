A Candelo tre bande in concerto al Ricetto

Giornata di festa a Candelo per il raduno bandistico nel borgo del Ricetto. Si comincia oggi, alle 12, con musica in allegria in piazza Castello con la partecipazione della banda musicale di Magnonevolo, insieme a quelle di Portacomaro e Candelo San Giacomo. Alle 17, concerto delle tre compagini nella piazzetta interna del Ricetto.