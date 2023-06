Trauma alla spalla, soccorso escursionista in alta Val Maira: era con la famiglia e il cane

Nella tarda serata di ieri, 24 giugno, si è svolto un intervento di soccorso in montagna che ha visto operare il Servizio di Elisoccorso Regionale del 118, il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e i Vigili del Fuoco in alta Val Maira (CN).

L'allarme è stato lanciato poco prima delle 21 dalla zona del Lago della Niera, comune di Acceglio, per un uomo con un trauma a una spalla. L'infortunato era in compagnia della famiglia composta dalla partner, due figli minorenni e un cane. La centrale operativa ha immediatamente allertato sia le squadre a terra, sia l'elisoccorso che, dal primo di giugno, è operativo per questo tipo di intervento speciale notturno in ambiente impervio con il tecnico del Soccorso Alpino a bordo. L'eliambulanza è decollata da Torino e intorno alle 22 ha recuperato l'infortunato per condurlo in ospedale con una sospetta spalla lussata.

Nel frattempo le squadre a terra del Soccorso Alpino, coadiuvante dai Vigili del Fuoco, hanno raggiunto a piedi il resto dei famigliari e li hanno riaccompagnati a valle per concludere l'intervento intorno all'1 di questa mattina.