Gravissimo incidente, poco prima delle 20 di ieri a Lozzolo. Nello scontro tra un'auto e una moto, un centauro è rimasto gravemente ferito.

Soccorso dal personale del 118 mentre si trovava in arresto cardiaco è stato rianimato e prima di essere trasportato d'urgenza in ospedale con il codice rosso. Al momento le notizie sulla dinamica dell'incidente, così come l'età del motociclista non sono noti. Sul posto le forze dell'ordine sono impegnate nei rilievi.