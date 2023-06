Brutto incidente nei giorni scorsi per un 55enne di Torino. L'uomo è caduto da un’altezza di circa tre metri, durante lavori di potatura di una siepe, quando ha perso l’equilibrio ed è scivolato dalla scala su cui stava operando. Cadendo ha sbattuto la testa ed è stato trasportato in gravi condizioni al Cto: si trova ricoverato in prognosi riservata.