Lupo avvistato a Quaregna Cerreto, il sindaco: “Proteggere cani e gatti e girare in compagnia”

Torna l'allarme lupi nel Biellese. Il nuovo avvistamento è stato segnalato nel comune di Quaregna Cerreto per bocca del sindaco Katia Giordani che, sui propri canali social, ha scritto quanto segue: “Appurato che, presso le nostre colline, è stato avvistato un lupo e non sappiamo se solitario o in compagnia, contestualmente alcune famiglie stanno denunciando la sparizione in prevalenza di gatti. Cerchiamo di seguire alcune regole: prestare attenzione per proteggere in particolare cani e gatti, preferire escursioni in compagnia e soprattutto evitare di lasciare resti di cibo e sacchi di immondizia nei pressi dell'area picnic La Torre e aree pubbliche. In ultimo dovremo imparare a convivere con gli animali selvatici che popolano i nostri boschi”.