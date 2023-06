A Valdengo l'Alba Marina finisce nel mirino dei ladri. È successo nei giorni scorsi: stando alle prime ricostruzioni, i malviventi si sarebbero impadroniti di circa 30 euro in contanti e di un telefono cellulare. In breve tempo, si sono portati sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito, su richiesta dei titolari della struttura. Le indagini sono in corso per dare un volto ai malfattori.