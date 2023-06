Incontro di meditazione al Monastero Buddhista di Graglia, si prega per la pace nel mondo

Si è concluso con grande partecipazione di pubblico l’incontro di meditazione gratuito tenuto presso il Monastero Buddhista Mandala Samten Ling di Graglia Santuario. Al termine è stata officiata dal Ven. Lama Paljin Tulku Rinpoce e dai membri del Sangha una Pujia di buon auspicio per il beneficio di tutti gli esseri che soffrono, e in questo momento di particolare difficoltà le preghiere sono state in special modo indirizzate per la Pace nel Mondo.