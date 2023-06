Il significato del vino nell’Antico e nel Nuovo Testamento, un incontro in seminario

Per chi vuole approfondire il significato religioso simbolico del vino, per chi vede nel vino un elemento di socialità e di amicizia, per chi è interessato al valore storico del vino nell’evoluzione della civiltà, per conoscere e valorizzare le coraggiose iniziative imprenditoriali di valorizzazione di questa storica coltura, è stato organizzato un incontro con monsignor Francesco Ravinale, Vescovo emerito di Asti già rettore del Santuario di Oropa Assistente spirituale gruppo interregionale Ucid. Il tema sarà appunto il significato del vino nell’Antico e nel Nuovo Testamento, un valore cristiano, un valore sociale, dall'antichità a noi.

L'evento sarà all'interno del Seminario Vescovile, via Seminari 9, Biella, Sala Ferraris Mercoledì 28 giugno Ore 18:00 ore 20:00.

Possibilità di parcheggio interno nel cortile del Seminario