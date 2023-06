Auguri Alpini, da 25 anni al fianco della comunità di Borriana

Buona partecipazione a Borriana per i 25 anni del gruppo Alpini. Ieri sera, 25 giugno, si è tenuto il concerto della Fanfara Alpina di Roppolo con l'accompagnamento di immagini e storie circa la nascita del corpo delle penne nere. La manifestazione ha avuto luogo presso Piazza Don Guido Gariazzo di Borriana.

Per l'occasione, il Comune ha pubblicato il seguente post sui propri canali social: “Un ringraziamento al gruppo Alpini di Borriana ed alla Fanfara Gruppo Alpini di Roppolo per averci fatto vivere questo concerto ricco di cultura musicale, ma anche di storia degli alpini, la storia dell’Italia. Gli Alpini di Borriana hanno compiuto 25 anni nell’aprile 2023, sono una realtà molto importante per la nostra comunità sono sempre presenti in ogni occasione grazie allo Spirito Alpino che li guida, fratellanza, amicizia e solidarietà! Auspico che i nostri Alpini possano essere una realtà presente a Borriana ancora per molti e molti anni”.