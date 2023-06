Da domani attenzione alla viabilità in via Gramsci a Biella

Da lunedì attenzione alla viabilità in via Gramsci a Biella

Per svolgere dei lavori per conto della ditta Sertori SpA (posa fibra ottica) è stata emessa un’ordinanza che istituisce il divieto di accesso con direzione da piazza Lamarmora verso via Garibaldi, in applicazione del disposto di cui all’art. 159 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285, nelle seguenti aree e periodi:

- via Gramsci, tratto tra via Garibaldi e piazza Lamarmora, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 da domani lunedì 26 giugno 2023 a sabato 1 luglio 2023 (ingombro cantiere itinerante 20 mq).

La ditta esecutrice dei lavori dovrà deviare i veicoli alle intersezioni che precedono il cantiere ed indicare percorsi alternativi senza arrecare ulteriori disagi alla circolazione; garantendo inoltre l’accesso e l’uscita dai passi carrai durante l’esecuzione dei lavori.