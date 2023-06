Michelangelo Pistoletto, Biella omaggia il Maestro per i suoi 90 anni FOTO

Il sindaco Claudio Corradino e molti altri si sono riuniti oggi per celebrare un evento di importanza straordinaria: i 90 anni del Maestro Michelangelo Pistoletto. Al lieto appuntamento erano presenti artisti, istituzioni, sindaci, consiglieri comunali, associazioni e personalità illustri come Paolo Nespoli, Max Casacci dei Subsonica e Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana: tutti presenti per omaggiare il genio biellese, noto al pubblico italiano e internazionale.

“Questo è un momento speciale per la nostra città, poiché celebriamo non solo un artista di fama internazionale, ma anche un uomo che ha contribuito in modo significativo alla cultura, all'arte e al progresso della nostra comunità – si legge nel post del Comune di Biella - Il Maestro Pistoletto è un'icona del mondo dell'arte contemporanea, un pioniere del movimento dell'Arte Povera e un'ispirazione per generazioni di artisti. Le sue opere sono state esposte nei musei più prestigiosi del mondo e hanno lasciato un'impronta indelebile nel panorama artistico globale. Tuttavia, oggi vogliamo celebrare non solo il suo talento artistico, ma anche il suo impegno sociale. Michelangelo Pistoletto è stato un vero e proprio ambasciatore dell'arte come strumento di cambiamento sociale. Ha dimostrato che l'arte può andare oltre l'estetica e diventare un mezzo per stimolare il dialogo, la partecipazione e la trasformazione della realtà”.

E aggiunge: “Biella, la nostra amata città, ha avuto il privilegio di essere il luogo in cui il Maestro Pistoletto ha trascorso la maggior parte della sua vita e ha creato molte delle sue opere più significative. Le sue radici profonde in questa terra e il suo amore per la comunità locale si sono manifestati in iniziative come Cittadellarte, un laboratorio creativo che promuove la sostenibilità, l'interculturalità e l'economia solidale. La sua eredità è immensa e tangibile qui a Biella. Le sue opere arricchiscono i nostri spazi pubblici, ci sfidano a pensare in modo diverso e ci uniscono nella consapevolezza della nostra responsabilità verso il futuro. È un privilegio per noi poter celebrare questa figura straordinaria, che ha lasciato un segno indelebile non solo nell'arte, ma anche nel cuore di ogni biellese”.

“Maestro Pistoletto, oggi vogliamo ringraziarti per averci donato la tua visione unica e per averci spinto a guardare oltre le convenzioni. Grazie per il tuo impegno costante nell'utilizzare l'arte come strumento per il cambiamento sociale, per la tua dedizione alla comunità di Biella e per il tuo esempio di vita ispiratrice – conclude Città di Biella - In occasione dei tuoi 90 anni, vogliamo esprimerti la nostra più sincera gratitudine e augurarti ancora tanti anni di creatività, passione e impegno. Possa il tuo lavoro continuare ad ispirare le future generazioni di artisti e cittadini impegnati a costruire un mondo migliore”.