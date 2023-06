A Biella, il giardino di fronte al tribunale in ricordo di Lidia Poet e del Magistrato Antonio Maiorana

Il giardinetto antistante il Tribunale di Biella sarà intitolato a Lidia Poet e al Magistrato Antonio Maiorana.

Lidia Poet è stata la prima donna Avvocato nel nostro Paese. Quest'anno ricorre il centoquarantesimo dell'iscrizione di Lidia Poet all'Albo degli Avvocati e Procuratori di Torino. Aree verdi in suo ricordo ne sono state intitolate sia per esempio a Torino e a Verona. La decisione per quanto riguarda Biella è contenuta in una delibera di giunta nella quale di legge che si tratta di una donna: "meritevole di essere ricordata per quanto ha significato per l'Avvocatura italiana nel suo complesso e per quello che ha rappresentato nelle battaglie civili e sociali a favore della parità delle donne". A presentare richiesta al Comune è stato il Comitato pari opportunità unitamente al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Biella a marzo.

Una parte dell'area di fronte al tribunale sarà però intitolata anche al Magistrato Antonio Maiorana, per anni Presidente del Tribunale di Biella. In questo caso l'intitolazione sarebbe dovuta avvenire nel 1998, secondo quanto riportato in una delibera di giunta di quell'anno, ma alla quale di fatto, il comune non ha mai dato esecuzione, in quanto nello spazio antistante il Palazzo di Giustizia non è presente alcuna targa riportante l’intitolazione della piazza ad Antonio Maiorana e il Tribunale di Biella risulta tuttora aver sede in via Guglielmo Marconi 28. E proprio a maggio in Comune era arrivata la richiesta di Giovanni Maiorana, a nome suo e dei suoi fratelli, di essere autorizzato a porre una targa a ricordo del padre al centro dei giardini siti davanti al Tribunale.

In definitiva l’area verde antistante il Palazzo di Giustizia sarà divisa in due giardini, corrispondenti alle due aiuole posizionate ai lati dell’ingresso del Tribunale, e il giardino a destra dell’ingresso sarà intitolato al Magistrato Antonio Maiorana, rispettando così la volontà della famiglia di posizionare una targa “.. in mezzo ai giardini, dove confluiscono i vialetti provenienti da via Repubblica e via Marconi ..”, mentre il giardino a sinistra dell’ingresso (in direzione del parcheggio interno riservato alla Procura e al Tribunale), sarà intitolato all’Avv. Lidia Poet, nel rispetto della richiesta formulata dall’Ordine degli Avvocati di Biella, di intitolare “.. il giardinetto antistante il Tribunale ..” alla prima donna Avvocato del nostro paese.