Volpe investita da un'auto a Netro finisce dentro al motore. Gravi le fratture ma sarà presto operata

Purtroppo sono in aumento gli incidenti che vedono coinvolti animali selvatici. Tanti cinghiali, caprioli e volpi. E non solo in collina ma anche in città. Qualcuno di loro riesce a scappare senza farsi nulla, altri muoiono sul colpo e altri ancora restano gravemente feriti. E' il caso di una piccola volpe la cui vicenda è fortunatamente a lieto fine.

L'animale, di appena sei mesi, era stato investito da un'auto finendo dentro al suo motore. Tuttavia, presto la piccola di 6 mesi sarà operata e tornerà a correre.

In seguito al sinistro avvenuto in frazione Ceresito, a Netro, la bestiola era stata affidata al personale del recupero fauna selvatica della Provincia di Biella. E durante la visita per verificare il suo stato di salute, il veterinario aveva accertato la frattura della tibia e del perone.

Il personale che si è occupato della piccola bestiola ha però in questi giorni anche affermato che potrà essere operata.