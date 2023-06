"Su e giù par an Vej" per la Festa di San Giovanni, 34 i runner a Veglio, FOTO

"Su e giù par an Vej" per la Festa di San Giovanni, 34 i runner a Veglio

Ieri sera venerdì 23 giugno a Veglio si è corso per la "Su e giù par an Vej", corsa podistica non competitiva organizzata dalla Pro Loco di Veglio in collaborazione con la società Pietro Micca - Biella Running, alla 1O° edizione. In tutto 34 i partecipanti che vi hanno preso parte.

Tra gli uomini è arrivato primo Carlo Torello Viera con il tempo di 27min 42sec, a seguire il vegliese Simone Terragnolo. Tra le donne è arrivata prima Ramella Daniela con il tempo di 35min e 27 sec seguita dalla vegliese Guelpa Eleonora.

Tutti i partecipanti si sono fermati per la classica pasta in compagnia e poi hanno proseguito la festa della Birra con grigliate, birra e la musica del dj Gianluca Lanza.

Questa sera la festa della Birra a Veglio prosegue. I piatti del giorno saranno due con il grande classico del tapulone con polenta e la novità del riso nero con gamberi e verdure. In serata - e per la prima volta nel biellese - un concerto molto particolare ed originale per un viaggio a tutto Rock’n’Roll a bordo del Tao Love Bus Experience.

Domani, domenica 25 sarà la volta del bacaro piemontese con prosecco, ovvero la versione vegliese del classico “cicchetto veneto” che viene servito sia come aperitivo che come antipasto. L’accompagnamento con musiche e danze sarà a cura di Gianluca Lanza Dj.