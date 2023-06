In corsa al Rally Lana Storico anche Bonetto e Ciani: sulla loro Fiat gli stemmi della Polisportiva Handicap Biellese, FOTO

In corsa al Rally Lana Storico anche Bonetto e Ciani: sulla loro Fiat gli stemmi della Polisportiva Handicap Biellese

Al via al Rally Lana Storico nella regolarità sport con una Fiat 147 (127 brasiliana) Bonetto Fabrizio e Ciani Daniele. Sull'auto gli stemmi della Polisportiva Handicap Biellese, un modo per fare conoscere l' associazione che si occupa di promozione, sociale organizzazione e realizzazione di manifestazioni e tornei che favoriscano le attività sportive fra i disabili a livello regionale, interregionale e nazionale.

A fianco dell'iniziativa, volta anche a reperire fondi da devolvere in beneficenza, l'associazione sindacale Carabinieri UNARMA della quale Il Maresciallo Capo Ciani Daniele è uno dei segretari provinciali di Biella.

Sono doverosi i ringraziamenti a tutte le persone che gratuitamente hanno prestato il loro aiuto per poter far si di essere alla partenza del Rally Lana Storico in particolare al Team Binati Racing di Valdengo e a tutti gli sponsor.