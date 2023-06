12° Rally Lana Storico al via

Lo start della prima vettura del 12° Rally Lana Storico è stato puntuale questa mattina sabato 24 giugno alle 8,30 dal Centro commerciale Gli Orsi.

In tutto sono sono 114 gli iscritti al Rally tra i più attesi in città e non solo, 40 alla prova media e 11 nella nuova classe che sostituisce la vecchia sport.

Tra gli equipaggi c'è anche l'inedito Tasinato - Bagatella, Tasinato alla prima volta a uno storico.