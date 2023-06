Cresce l'interesse sul territorio per "Popolari nella rete Biellesi"

E' nato da poco ma conta già su un discreto numero di membri il gruppo fb "Popolari nella rete Biellesi", creato da Enrico Frandino referente provinciale del neonato movimento che si propone di divulgare, proporre, intervenire su argomenti della vita del territorio.

""Popolari in rete Biellesi" vuole essere uno strumento di proposta e partecipazione attiva della cittadinanza al dibattito politico e sociale del territorio- spiega Enrico Frandino- . Noi siamo un movimento di cittadinanza attiva che vuole ripartire del cittadino come punto di riferimento del dialogo sociale. Partecipazione vuol dire interesse per i piccoli problemi che vanno segnalati e condivisi al fine di trovare soluzioni comuni."