Dalle 17 di oggi sabato 24 giugno passeggiata danzante in centro città con BiellaDanza 2023.

La partenza è stata pensata in via Italia, all' angolo con Viale Matteotti, e quest’anno, grande novità, BiellaDanza arriverà fino al Piazzo nei meravigliosi giardini di Palazzo Gromo Losa con Dance The Game di Pratiche di Slancio per la rassegna Famiglie a Teatro.

Tante le persone, famiglie, grandi, piccoli e giovani che si fermano per ammirare la bellezza della danza lungo le vie del centro.