San Quirico a Chiavazza: ieri in piazza con il concerto della Fanfara Valle Elvo e oggi ancora festa, FOTO e VIDEO

San Quirico a Chiavazza: ieri in piazza con il concerto della Fanfara Valle Elvo e oggi ancora festa

Come sempre è stato molto suggestivo il concerto di ieri sera venerdì 23 giugno in piazza XXV Aprile a Biella Chiavazza in occasione della festa di San Quirico.

Nel silenzio del cuore del quartiere si sono esibiti la Fanfara Alpina della Valle Elvo diretta dal maestro Massimo Pellicioli, Barbara Capizzi, gli allievi dell'associazione culturale Libera La Voce e il Coro 100 vocix100 anni ANA Biella.

E la festa di San Quirico prosegue ancora questa sera e domani. Oggi gli stand gastronomici apriranno alle 19 e saranno serviti il fritto di pesce, grigliata e cus cus come piatto speciale. Pi tutti ballare con Max Gillo. Domani l'appuntamento sarà di nuovo alle 19 con tante prelibatezze e l'intrattenimento musicale sarà de I Galas.