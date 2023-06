Massimo Giuseppe Bianchi a Villa Piazzo per tre concerti in forma di dialogo

Cosa lega Bach e Haendel, Chopin e Scarlatti Janacek e Schubert? Villa Piazzo in musica propone tre appuntamenti imperdibili anche per il pubblico dei più giovani, un ciclo di conversazioni - concerto in ciascuna delle quali due compositori, apparentemente lontani, ma più vicini di quel che appare (o viceversa) vengono posti a confronto mediante opere commentate , analizzate ed eseguite dal pianista Massimo Giuseppe Bianchi.

Lo scopo che gli incontri si prefiggono è duplice. Da un lato raccontare in modo brillante e piacevole i capolavori, osservandoli “da vicino” e svelandone, anche per mezzo di esempi, le bellezze recondite. Dall’altro, attraverso il confronto, proiettare questi autori nella modernità. Gli accostamenti, infatti, possono rivelare in modo più vivo e quasi visivo quanto c’è di visionario nelle opere del passato, rivelando come il centro di questi “Mondi Paralleli” sia in realtà il nostro presente.

Nel primo appuntamento, Domenica 25 Giugno ore 18, si parte con due tra i massimi compositori della storia della musica occidentale, Johann Sebastian Bach e Georg Friedrich Händel. Di nazionalità tedesca, tutt’e due nati nello stesso anno, il 1685, di grandissimo rilievo entrambi quanto diversi per indole personale e orientamenti artistici. Mondi Paralleli Villa Piazzo in Musica, propone un ciclo di tre concerti in forma di dialogo, dove la musica di due compositori è messa al confronto. L'indole schiva di Bach lo portò a non cercare mai le luci della ribalta, mentre Haendel al contrario girava l'Europa anche per ricercare cantanti per l'esecuzione delle proprie opere nel più prestigioso teatro londinese. I due non si incontrarono mai, forse per via dei frenetici impegni di Haendel, ma nella biblioteca privata di quest'ultimo furono ritrovate numerose pagine del Maestro di Cappella, grande contrappuntista.