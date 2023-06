Grandi festeggiamenti per la Filarmonica donatese che compie 160 anni

La Filarmonica donatese compie 160 anni e invita tutti per i festeggiamenti.

Il programma è vario e prevede serate musicali ma non solo. Il primo appuntamento è giovedì 29 giugno con musica dal vivo presso il salone delle ex fabbriche Giolito. Venerdì 30 ancora musica al salone delle ex fabbriche e sabato la grande serata con il concerto in piazza del Municipio: la Filarmonica si esibirà dalle 21 diretta da Stefano Tamagno, presenta la serata Paolo Bortolozzo.

Domenica ci sarà anche la sfilata per le vie del paese intorno alle 9.30, quindi la messa con la partecipazione del coro parrocchiale, il pranzo.

A chiudere i festeggiamenti sarà l'associazione Libera la Voce domenica sera.