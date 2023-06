25 giugno, passeggiata d’estate a Quaregna Cerreto

La Pro Loco di AcQuaregna, in collaborazione con l’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia), organizza per domani, domenica 25 giugno, la passeggiata d’estate tra le coline di Quaregna Cerreto, in ambito della tradizionale Sagra della Tagliatella finale.

Programma:

- Ritrovo a partire dalle 9:45, in Piazza Lucio Dalla a Quaregna Cerreto;

- Ore 10:15, partenza della passeggiata ludico-motoria: un percorso adatto a tutti su asfalto e sterrato; si consigliano scarpe adatte.

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

Per maggiori informazioni: 347.905.0592