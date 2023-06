Viverone: ubriaco sbanda e finisce contro un' auto in sosta lungo lago

Incidente ieri sera 23 giugno intorno a mezzanotte a Viverone: un'auto che procedeva lungo lago è andata a sbattere contro un'altra in sosta dentro la quale fortunatamente non c'era nessuno.

Al loro arrivo i militari hanno effettuato i rilievi del caso e l'uomo alla guida dell'auto che ha provocato lo scontro è stato condotto in ospedale in quanto trovato ubriaco.

Per quest'ultimo, un uomo di 76 anni Ivrea scatterà la denuncia per guida in stato di ebbrezza. La proprietaria del mezzo in sosta è una donna di Viverone.