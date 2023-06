Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri per stabilire come è stato danneggiato il parabrezza di un'auto parcheggiata a Gaglianico, se si tratti di un atto volontario oppure no.

A telefonare al 112 per denunciare l'accaduto è stato il proprietario del mezzo, una panda, un residente a Gaglianico di 25 anni ieri venerdì 23 giugno alle 11, che dalla sera prima aveva lasciato l'auto parcheggiata in piazza Alpini d'Italia.