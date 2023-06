Cossato, Vigili del Fuoco in via Martiri della Libertà in soccorso di una persona

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella notte di oggi sabato 24 giugno a Cossato, in via Martiri della Libertà.

La chiamata al 112 è arrivata per chiedere aiuto per poter entrare nell'abitazione di una persona che non era in grado di aprire la porta.