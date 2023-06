Benna: tir perde parte del carico che danneggia l'auto che procedeva dietro

Mentre percorreva la strada Trossi nel comune di Benna un tir ha perso una sbarra da rimorchio che faceva parte del suo carico, che una volta a terra ha rotto la coppa dell'olio dell'auto che procedeva dietro.

Il proprietario del mezzo danneggiato, un uomo residente in Valdilana, ha però composto il 112 per chiedere aiuto in quanto il tir era guidato da un uomo di nazionalità turca e avevano difficoltà nel capirsi. Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Candelo che hanno aiutato le parti ad accordarsi.

Il fatto è successo ieri venerdì 23 giugno intorno alle 22,40.