Spiaggia e Bon Ton

Stiamo tutti agognando il meritato riposo, tutti, appunto, ecco perché il bon ton si propone anche in vacanza per aiutarci a vivere in armonia con il prossimo.

Iniziamo con il rispetto per la cittadina che ci ospita e che resta una cittadina, anche se vocata al turismo. Andreste in giro per la vostra città in costume da bagno? Non penso proprio. Quindi non facciamolo neppure quando siamo in vacanza, senza contare che ci sono degli abiti leggeri, magari lunghi, davvero molto chic , io vi consiglio di usare abiti in fibre naturali, dal cotone al lino e un bel cappello a falde ampie, pochi accorgimenti di stile. Il decoro vale anche per gli uomini, ovviamente, quindi niente torsi nudi, ma sempre una maglietta o una camicia con le maniche arrotolate e un paio di pantaloncini.

Andare in spiaggia truccate di tutto punto è prima di tutto ridicolo, così come presentarsi ingioiellate. Cerchiamo di non essere eccessive, piuttosto tranquille anche nel look, perché non è forse la tranquillità che cerchiamo tutti? Se proprio non potete fare a meno del make up, mi raccomando prodotti resistenti all’acqua, leggeri e nei colori naturali.

Qualora foste invitate a un aperitivo in spiaggia, in questo caso sì, portate con voi una piccola trousse con un rossetto e qualche bel pezzo di bigiotteria per essere pronte.

Se siete mattiniere e arrivate per prime in spiaggia, evitate di mettere asciugamani e borse sui lettini accanto a voi per riservarli agli amici più dormiglioni, il problema ovviamente non si pone se avete già prenotato le postazioni.

Quando si arriva, un sorriso e un saluto ai vicini di ombrellone è solo buona educazione, se poi trovate un attacca bottoni, basta avere a portata di mano un libro e immergersi nella lettura, a meno che , non faccia piacere anche a voi la chiacchierata.

Adesso siete finalmente tranquille sul vostro lettino e potrei semplicemente chiedervi cosa vi infastidisce e quindi evitarlo, prima di tutto, voi.

Ricordate comunque che non siete i deejay del lido quindi sì alla musica...con le cuffiette e potrete godervela anche a tutto volume, se vi va, ma sarà solo per voi e non per tutta la spiaggia, perché poi non ascoltarvi un bell’audio libro? Potrebbe essere un idea.

Tenete il cellulare in modalità silenziosa e se ricevete o fate una chiamata, parlate con un tono basso evitando di mettere a conoscenza degli affari vostri i vicini di ombrellone.

Spararvi pose da vamp, con boccucce a cuore per farsi selfie come non ci fosse un domani, non è per nulla stiloso, ma piuttosto volgare, evitate.

Quando andate al bar ristorante, anche se è quello del lido, non andateci in costume, basta un pareo drappeggiato e legato su una spalla, o un kaftano per rispettare una regola del bon ton: a tavola non si va mai svestiti.

Infine un consiglio: se come me avete dei ragazzi con l’argento vivo addosso, nel scegliere il lido, verificate che ci siano luoghi deputati allo sport: campetti di beach volley e di beach soccer, o altre attività a loro dedicate per divertirsi senza “impanare” tutti i vicini di ombrellone.

Infine vi faccio una confidenza: io al mare adoro vestirmi di bianco, il colore della luce che oltretutto rende subito evidente l’abbronzatura e non disdegno, quando sono già un poco abbronzata i costumi interi che trovo davvero molto eleganti.