L'abbraccio ha dei superpoteri?

Cos’è un abbraccio?

“Un abbraccio accoglie e riscalda il corpo, il cuore e l'anima. Un abbraccio unisce due cuori in un solo battito sciogliendo stress, amarezza e frustrazione. Un abbraccio forte dona gioia, sicurezza e protezione. Un abbraccio è benessere senza bisogno di altre parole” (Arianna T.)

“Ciò che sostituisce mille parole che non si possono esprimere in una sola”. (Adriana S.)

“Perdersi nell'odore della sua umanità ... unico. Sognare che non finisca mai per paura che il tempo dell'arrivo del prossimo abbraccio: sia infinitamente lungo. Questo è quello che provo quando abbraccio i miei figli” (Chiara R,)

“É un po' come l'agopuntura o il massaggio. Se la persona che ti abbraccia vale, il beneficio va oltre a quell'istante.” (Marco B.)

“Dice tutto” (Grazia S,)

“Una sensazione meravigliosa.. Insostituibile!!!” (William B,)

… per alcuni dei follower del mio Metodo Dacc Dacc l’abbraccio è racchiuso nelle frasi che hai appena letto.

Durante l’abbraccio si possono dire tantissime parole: “Sono contento di vederti!”, “Mi sei mancato!”, “Ti aspettavo!” , “Ti voglio bene!”, “Ho bisogno di te!” oppure stare in silenzio e sarà proprio l’abbraccio a dire: “Io ci sono!”

Quante volte un abbraccio ci ha cambiato e ci cambia la giornata e non solo… La scienza ci conferma che un abbraccio fa bene alla SALUTE FISICA E MENTALE:

- Aumenta i livelli di cortisolo, di serotonina e di cortisolo (indicato come l’ormone dell’amore)

- migliora la circolazione sanguigna e le difese immunitarie

- dà un forte senso di sicurezza e incrementa l’autostima

- diminuisce lo stress unisce le due parti di cui siamo composti: l’anima e il corpo. Eppure abbracciare non è facile, è considerato l’atto più intimo che esista, in cui avviene uno scambio che non è dettato solo dall’istinto, ci obbliga ad abbassare la guardia.

Il primo abbraccio lo riceviamo nel ventre materno, il secondo mentre veniamo allattati e guardati negli occhi (il contatto visivo è fondamentale per lo sviluppo emotivo e fisico).

Le mamme soffro meno di disturbi depressivi post parto e diminuisce la mortalità infantile. I bambini che vengono abbracciati si:

- ammalano e piangono meno

- hanno uno sviluppo celebrale migliore - sono più sicuri di se stessi

- se sottoposti a cure dolorose sentono meno la sofferenza

La psicoterapista di famiglia Virginia Satir ha affermato che «Abbiamo bisogno di 4 abbracci al giorno per sopravvivere, di 8 abbracci al giorno per mantenerci in equilibrio; di 12 abbracci al giorno per crescere». E la scienza ribadisce che deve durare almeno 20 secondi. E i più efficaci sono quelli dati al mattino appena svegli e alla sera prima di dormire. Al di la di tutto ciò, un abbraccio che funziona è quello che ci fa stare bene! É sempre importante chiedere il permesso prima di abbracciare qualcuno.

E in famiglia? Gli abbracci in famiglia sono uno dei modi migliori per portare serenità in casa. Alcuni bambini, tuttavia, sono più a loro agio nel cercare affetto, mentre altri sono alla ricerca di persone che interpretino i loro segnali.

Un modo per iniziare a sintonizzarsi con i segnali dei propri figli è semplicemente porre domande. Ad esempio, ai bambini più piccoli si può chiedere: ‘Vuoi coccole?’ Agli adolescenti, soprattutto se stanno soffrendo, penso ad esempio che sarebbe bello dire: ‘Posso abbracciarti?’”.

L’abbraccio è un mondo di parole racchiuse in un silenzio che si esprime sempre nel modo giusto ad ogni età, curando l’anima e il corpo. Abbracciamo ed insegniamo ad abbracciare: è uno dei doni più belli che possiamo fare ai nostri figli e a chi amiamo!

Un abbraccio a tutti, Sara