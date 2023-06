Calendariu 2023 Su Nuraghe, giugno: Biella e Sardegna unite nella Storia

La Grande Guerra, la IV Guerra di Indipendenza

Secondo un’autorevole corrente storiografica, il Primo Conflitto Mondiale rappresentò l’ingresso dell’Italia nella tappa conclusiva del percorso risorgimentale che condusse all’Unità politica della Penisola. A tale proposito, gli storici che si orientano lungo quest’ottica sono soliti parlare di IV Guerra di Indipendenza Italiana. Questa lettura focalizza la sua attenzione sulla circostanza che la partecipazione alla Grande Guerra da parte degli Italiani fu la prima condivisa e sostanziale esperienza collettiva dell’Italia unita.

Già prima dell’ingresso ufficiale in guerra dello Stato Italiano, sin dal 1914, volontari Garibaldini, tra i quali diversi Sardi e Biellesi, avevano partecipato alle battaglie sul fronte francese contro i Tedeschi tra le fila della cosiddetta Legione Straniera.

Dal 24 Maggio 1915, una leva militare di ogni estrazione - giovani e meno, provenienti da tutte le regioni - fu attiva al fronte contro l’Impero Austro-Ungarico, mentre nei luoghi di residenza e di lavoro quotidiani donne e anziani ancora abili presero il posto degli uomini partiti per combattere. Durante le varie fasi del conflitto, migliaia furono gli sfollati, specie in seguito alla rotta di Caporetto del 1917, quando, in grandissimo numero, Veneti e Friulani furono costretti alla fuga e dirottati in altre regioni d’Italia. Il contributo di sangue fu alla fine enorme, ricomprendente, oltre ad invalidi, mutilati e morti, ben 523 cittadini biellesi, 3.121 nomi dell’attuale provincia di Biella e 13.602 figli di Sardegna.