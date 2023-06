Sanità italiana: il Piemonte tra le 8 Regioni promosse

Regione Piemonte promossa da “Le Performance Regionali”, il rapporto annuale del Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità, che valuta la tutela socio-sanitaria offerta ai cittadini, sulla base di parametri che vanno dall'appropriatezza ed equità delle cure, agli aspetti economico-finanziari, all'innovazione.

Parametri che classificano il Piemonte nel gruppo delle 5 Regioni (le altre Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Marche) con livelli di performance compresi tra il 47% e il 49% (considerato 100% il risultato massimo raggiungibile).

Meglio fanno Veneto (59%), Provincia Autonoma di Trento (55%) e Provincia Autonoma di Bolzano (55%).

Rimandate, con livello di servizio compresi tra 37% e 43%, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Umbria, Molise, Valle d'Aosta e Abruzzo.

Bocciate, Sicilia, Puglia, Sardegna, Campania, Basilicata e Calabria, le cui performance sono inferiori al 32%.

Un dato interessante è che quasi tutte le Regioni con performance peggiori sono anche quelle dove la carenza di infermieri è maggiore: carenza altissima in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia; bassa o assente in Veneto, a Bolzano e Trento.

Il divario di performance tra Nord e Sud rimane costante negli anni ed aumenta la mobilità sanitaria. 1,5 milioni di pazienti sono costretti a spostarsi in Regioni diverse dalla propria per curarsi, tenuto conto che, nel 2023, il 33% dei cittadini afferma di aver rinunciato a prestazioni e interventi per indisponibilità delle strutture e liste di attesa.