Ponte della tangenziale a senso unico, i Pendolari Biellesi: "Usiamo il treno e implementiamo un servizio navetta"

Riceviamo e pubblichiamo:

"In relazione alla congestione del traffico emersa fin dalla giornata di ieri a seguito della chiusura (2 mesi per manutenzione) del ponte della tangenziale S.S. 758 di accesso a Biella, con lunghe code di alcuni chilometri tra Valdengo e Biella, la scrivente Associazione Pendolari e Trasporti Biellesi ai fini di alleviare i disagi di accesso in città, propone di valutare l'utilizzo ( nell'ambito del piano traffico predisposto) dei servizi ferroviari della tratta ferroviaria Cossato Biella, che corre in sede propria, parallela alla viabilità attualmente chiusa, e che collega in 10 minuti le due località biellesi, garantendo un puntuale collegamento.

Si propone, pertanto, di effettuate le valutazioni del caso, con il coinvolgimento di Trenitalia, Agenzia Mobilità Piemontese ed Assessorato Regionale ai Trasporti ai fini di:

- utilizzo delle corse esistenti a cadenza oraria tra Cossato e Biella

- implementazione di un servizio navetta dedicato a cadenza oraria Cossato Biella e v.v.

Tale opzione è stata utilizzata, con un servizio navetta, dedicato nel 1993, in occasione del crollo del ponte sopramenzionato.

Restando a disposizione si porgono cordiali saluti".