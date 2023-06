Per le video adozioni di Newsbiella.it ecco Ray, di Bulli e Pupe con la Coda FOTO e VIDEO

Bulli e Pupe con La Coda ODV ospita i propri cani in strutture dall’atmosfera domestica e famigliare per abituarli al loro futuro in famiglia. Nel biellese la sede è a Camburzano, ma anche anche una sede a Casale Monferrato. Oltre a questo, le volontarie si occupano anche di vaccinare e fornire di chip tutti i loro ospiti.

Lui Ray e cerca una casa

Ray ha appena 4 mesi. E' una futura tg media, simpatico a dir poco, pieno di energia e ha tanta voglia di giocare e di coccole