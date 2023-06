Leonardo lunedì affronterà la maturità. Il grazie di mamma Elisa e papà Fabrizio alla scuola

Buongiorno, lunedì nostro figlio Leonardo sosterà l'esame di maturità presso l'Istituto socio pedagogico di via Trivero, e volevo elogiare questa scuola per l'impegno e tutto il lavoro svolto in questi 5 anni.

Leonardo è un ragazzo con SDD, con problemi di linguaggio e sosterrà l'esame usando strumenti alternativi come la LIM, il comunicatore con il supporto della comunicazione aumentativa e questo è stato possibile grazie a un lavoro di collaborazione tra la scuola, la logopedista e gli educatori.

Leonardo è molto orgoglioso di questa opportunità e volevo segnalare la bellezza e l'emozione che a noi come famiglia porta, grazie.