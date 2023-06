Con eBike Biella da Brusson (Valle d'Ayas) a passo Palasinaz, uno spettacolo!

L'idea era di fare un'uscita in quota in cerca di paesaggi spettacolari e certamente questo giro ha soddisfatto le aspettative.

Partenza da Brusson (Valle d'Ayas). Il primo tratto di "riscaldamento" è su asfalto ma la pendenza lascia subito interndere che la salita sarà bella impegnativa (nonostante l'elettrico). Ci aspettano ca. 19 km con dislivello di 1300 metri quindi spingiamo sui pedali e si sale…Lasciato l'asfalto un bel tratto su strada bianca ci porta al rifiugio Arp. Fine delle cose facili. Si inizia con i veri sentieri di montagna per arrivare ai laghi. Il paesaggio è da togliere il fiato.. Il tratto che segue anche... visto che non c'è verso di stare in sella: troppo ripido e verticale intervallato da pietroni da scavalcare. Sono poco più di 100 metri (verticali) ma fanno volare qualche moccolo..

Tutta la stanchezza svanisce appena raggiunto il passo Palasinaz a 2660. Spettacolo! Si scende dalla parte opposta con lo stesso problema nel primo tratto. Troppo verticale e spaccato quindi occorre "accompagnare" la bici che sui massi scoscesi scalcia come mulo. In compenso intorno ci sono gli stambecchi a cui ovviamente viene tutto facile anche sulle pareti verticali di roccia. Tutto il resto del giro è semplicemente un godersi la montagna scendendo a valle.

Molto affascinante l'hotel (4 stelle!!!) che incontriamo lungo il percorso: sembra un posto delle favole, tutto perfetto, compresi i camerieri in livrea (le foto non rendono assolutamente l’atmosfera del posto... ) per non parlare delle le birre (locali) e dei salumi.. Sosta obbligatoria!!!. L’ultimo tratto è un bel single trek che ci porta in fondo valle e ci regala le ultime emozioni del giro. Chiudiamo con 34,91 km 1324 d+ in 2h44m

