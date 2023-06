Allenamento collettivo da Sagliano al Cucco, FOTO

Mercoledì 21 giugno una cinquantina di runner di varie età hanno risalito, partendo dal ponte della Trinità, il più velocemente possibile i 950 metri di dislivello (il primo in circa 40 minuti) dei ripidi e panoramici sentieri che portano alla Madonnina sulla cima di questo panettone verde denominato monte Cucco.

Detto così interessa poche persone e significa solo sudore e fatica.

In realtà un incontro tra amici che si sono dati appuntamento in modo informale per il piacere di fare una cosa insieme. E lassù un gruppo di amici, in buona parte della Pro Loco di Sagliano, li aspettava con birre, acqua (più le prime) e spuntini di vario tipo (il tutto grazie alla generosità di Alimentari Mafalda di Ronco Biellese).

Serata magnifica, temperatura ideale e panorama mozzafiato sono stati gli elementi naturali che, uniti ai sorrisi, alla voglia di chiacchierare e di stare insieme, hanno dato vita ad una splendida serata in compagnia. Poi ognuno per la propria strada, chi camminando, chi ancora correndo, due con il parapendio che si erano portati sulle spalle, tutti con la speranza che ci siano altre volte, altri allenamenti in posti così.

Sulla punta è rimasta un po’ di erba pestata e l’eco di un’ultima risata, mentre qualcuno si è portato a casa la solita zecca.