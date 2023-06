Al Rally Lana Storico, equipaggio inedito Tasinato - Bagatello

Tutto pronto per il Rally Lana Storico edizione numero 12 in calendario oggi 23 e domani sabato 24 giugno, oggi le verifiche e domani sulle strade per la competizione.

E tra i 164 iscritti c'è anche l'equipaggio Biella Corse inedito Pierangelo Tasinato - Andrea Bagatello, con un pilota alla sua prima volta su strada in un rally storico.

"Andrea è mio genero - racconta Tasinato - ed è alla sua seconda gara. Come me ha una grande passione per i motori e gli avevo promesso che avremo corso una vota insieme e questa sarà la prima. Lui è alla sua seconda competizione, io corro dagli Anni 90 ma è la prima vota che corro a uno storico. Sarà una bella avventura per tutti e due".