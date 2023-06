Anche a Biella Forza Italia aderisce alla campagna nazionale adesioni

Nei giorni 24 e 25 giugno anche Biella aderisce alla campagna nazionale di tesseramento, giorni in cui in tutte le piazze italiane saranno presenti i nostri gazebo .

A Biella l’appuntamento sarà in Via Italia angolo via Gustavo di Valdengo sabato 24 dalle 10:00 alle 13:00 e domenica dalle 10:00 alle 13:00 .