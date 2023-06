Offerte WiFi casa: le 5 cose da non fare quando si cambia operatore internet

Quando si decide di cambiare operatore internet è necessario considerare con attenzione le diverse offerte WiFi casa. Per riuscire a scegliere il piano tariffario migliore è molto utile mettere a confronto più offerte e capire qual è la soluzione che più si adatta alle proprie esigenze. Vediamo quali sono 5 errori comuni da non fare.

Orientarsi tra le diverse offerte WiFi casa può risultare complesso: gli aspetti da tenere in considerazione sono molti e gli errori di valutazione sono dietro l’angolo. Con i consigli degli esperti di SOStariffe.it, ecco quali sono 5 cose da non fare quando si cambia operatore internet per la rete fissa domestica e come potersi muovere per ottimizzare la ricerca dell’offerta internet migliore.

1. Non verificare la copertura dei diversi operatori

Uno degli errori che si commettono più di frequente è non verificare la copertura offerta dai diversi operatori telefonici. Attraverso questo controllo è possibile sapere che tipo di tecnologia viene offerta da ogni operatore e quali sono le tariffe più convenienti per ognuna delle opzioni disponibili.

Lo strumento gratuito di verifica della copertura fornito da SOStariffe.it, ad esempio, permette di sapere a quali tecnologie si ha accesso al proprio indirizzo per tutti i principali operatori telefonici di rete fissa. In questo modo è possibile verificare se si può passare da un’offerta ADSL a una fibra misto rame o a una in fibra ottica e conoscere quali sono le offerte più convenienti.

2. Limitarsi a considerare solo il canone mensile

Un’altra delle cose da non fare quando si stanno valutando diverse offerte WiFi casa è concentrarsi solo sul prezzo mensile dell’offerta. Ci sono altri aspetti, più importanti, su cui basare la propria scelta, come:

- Il tipo di tecnologia usato per la connessione a internet;

- La velocità di navigazione offerta dall’operatore;

- I servizi inclusi nel piano tariffario.

A volte è più conveniente scegliere un’offerta con un canone più elevato ma che dà accesso a una migliore tecnologia e che offre un’ampia gamma di servizi, dalle telefonate incluse alla possibilità di fare chiamate internazionali senza costi aggiuntivi.

3. Non confrontare le offerte di più operatori

Mettere a confronto più offerte WiFi casa è probabilmente la cosa più importante in assoluto da fare. La comparazione permette di individuare a colpo d’occhio quali sono le offerte più economiche e quelle che offrono più servizi.

Usando il comparatore fornito da SOStariffe.it si possono ordinare i risultati della ricerca in base al parametro che si preferisce: chi vuole dare priorità alle tariffe più economiche può ordinare i risultati in questo modo, mentre chi vuole sottoscrivere un’offerta che includa sia internet sia il traffico voce può concentrarsi solo su questi risultati, ad esempio.

4. Non leggere le condizioni del contratto

Prima di sottoscrivere un’offerta WiFi casa è importante leggere le condizioni del contratto. In particolare, è necessario verificare se l’operatore fissa un limite minimo di permanenza e se prevede dei costi in caso di interruzione anticipata del contratto.

In particolare, è opportuno verificare se l’operatore telefonico propone un’offerta a prezzo ridotto per un certo periodo di tempo o se offre la possibilità di acquistare a prezzo scontato il modem. In casi di questo tipo, se si recede dal contratto prima della scadenza del periodo promozionale, si è tenuti a rimborsare all’operatore la differenza di prezzo non versata.

5. Non verificare se si possono sottoscrivere offerte a pacchetto

Per incentivare la sottoscrizione dei propri piani tariffari gli operatori telefonici propongono spesso delle convenienti offerte WiFi casa che includono la connessione a internet e l’accesso a piattaforme per la visione di film e serie TV in streaming oppure che permettono di sottoscrivere contestualmente un’offerta luce e gas.

Sono spesso molto convenienti anche le tariffe convergenti fisso e mobile: in questo caso chi è già cliente dell’operatore su rete mobile può passare la propria rete fissa o attivare un nuovo contratto con lo stesso operatore beneficiando di prezzi e condizioni vantaggiose.