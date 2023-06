Rosazza: Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia

Nel Borgo verranno allestiti dei piccoli salotti musicali per far conoscere gli angoli più belli e romantici, ove le note di appassionati artisti echeggiano e ammaliano struggenti.

L’accoglienza si terrà alle ore 20:45 al Parco Ortone, dove verrà consegnata la mappa con l'itinerario: nelle contrade storiche e piene di fascino, nel salone del Circolo del Tennis, nel giardino dell'antico palazzo del Senatore Federico Rosazza, sotto i portici della Chiesa Parrocchiale ed in Frazione Beccara.

I musicisti ed i cantanti, si esibiranno spostandosi liberamente da un luogo all'altro, spaziando dalla musica classica, degli allievi dell'Accademia Perosi di Biella, alla performance del tenore Luca Corte, con le voci del soprano Leonarda Costa e del mezzo soprano Elisa Ferrari. Al piano il Maestro Lorenza Ottino e alla fisarmonica il Maestro Silvia Gandini. Le voci del Coro Accordi in Valle, con canti tradizionali di cuori rivolti in Alto, la batteria, il contrabbasso e la chitarra del Gruppo Jazz Opi Superstyle, la chitarra e le voci di Franco Allara (Taki) e di Marco Aragnetti, per una performance Folk- Rock-Blues con i successi di Bruce Springsteen. Per finire le magiche sonorità della cornamusa di Lars Laenen, artista di strada Neozelandese che, girando il mondo, ha raggiunto anche la nostra fantastica Rosazza.