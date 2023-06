I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana 23, 24 e 25 giugno

Venerdì 23 giugno

- Gaglianico, festa di San Pietro, cena e musica

- Biella, Reload Sound Festival dalle 19

- Tollegno, festa San Germano, cena e musica

- Cerrione, Fatica,Birra,Rock&Roll 2023, evento Steel Roses MC Biella

- Biella, dalle 20 al Chiostro di San Sebastiano orizzonti creativi parole e musica

- Pollone conferenza in biblioteca alle 18,15 Symbolum, lo studio dei simboli come conoscenza di sé

- Biella, Chiavazza, Festa di San Quirico, fanfara alpina della Valle Elvo e coro 100 voci x 100 anni ANA Biella in piazza XXV Aprile alle 21

- Valdengo, 2 tappe del tour “I Conservatori in Piemonte” alle ore 21, presso l’Auditorium di Via Roma n. 105

- Biella, alle ore 21:00 inaugurazione nuova sede Scacchi Club Valle Mosso in via Mazzini a Biella

- Veglio, Festa Patronale di San Giovanni-Festa della Birra, gara podistica dalle 19 "Su e giù par an Vej"

- Biella, Michelangelo Pistoletto alla Libreria “Giovannacci” venerdì, ore 18, presenterà il suo libro “La formula della creazione”.

- Biella, all’enoteca di Chiavazza Symposium Wine Training, a partire dalle 18 i Sommelier della Fisar delegazione di Biella in occasione dell’appuntamento mensile “AperiFisar” presenteranno tre vini spagnoli

- Quaregna Cerreto Sagra della Tagliatella

- Biella Rally storico della lana. Verifiche sportive: “Agorà Palace Hotel” via Lamarmora 13/A , ore 13:30 – 19:30, Verifiche tecniche: Biella – Piazza Silvio Cerruti ( Città Studi ) ore 14:00 – 20:00

- Vigliano festa degli Alpini

- Crocemosso festa della birra

- Occhieppo Inferiore, Sport che Val(L)e dalle 9,30 palio dei centri estivi. Cerimonia di apertura alle 18,30 con bande musicali e scarpette rosse

- Candelo, Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia” al Ricetto dalle 19 alle 24.

Sabato 24 giugno

- Gaglianico, festa di San Pietro, cena e musica

- Mosso, "Al mat dal Gratagamule" alle 21, al polivalente di Mosso, spettacolo della compagnia teatrale “La Raganella” di Castelletto Cervo. L’ingresso è a offerta libera.

- Biella, Reload Sound Festival dalle 19

- Graglia, alle 20,30 in piazza del mercato lo spettacolo dei burattini “Il Principe Ranocchio”.

- Oropa, via Santuario di Oropa 480Visita, guidata al Cimitero Monumentale

- Tollegno, festa San Germano, cena e musica

- Cerrione, Fatica, Birra, Rock&Roll 2023 evento Steel Roses MC Biella, motogiro dalle 9,30

- Biella, Orizzonti creativi, fiera letteraria biellese, via Battistero e piazza Duomo dalle 17 alle 23

- Biella, Vandorno, mercatino d'estate

- Biella Chiavazza, Festa di San Quirico, cena e musica

- Veglio Festa Patronale di San Giovanni-Festa della Birra

- Biella Rally storico della lana. Partenza: Biella – Centro commerciale “Gli Orsi” ore 8:30, arrivo 17,20.

- Vigliano festa degli Alpini

- Andorno, Ricehouse , gli architetti aprono le porte al pubblico via Cantono 23

- Quaregna Cerreto Sagra della Tagliatella

- Crocemosso festa della birra

- Occhieppo Inferiore, Sport che Val(L)e

- Rosazza, Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia”

- Cossato, Cossato per la Romagna, cena romagnola, ore 19,30 al mercato coperto ricavato sarà devoluto in beneficienza alle popolazioni alluvionate

- Borriana, il gruppo alpini festeggia il 25° anno di anniversario della fondazione con un Concerto della Fanfara Alpina di Roppolo dalle 21 presso la piazza Don Guido Gariazzo

- Biella, famiglie a teatro dalle ore 17.00 con “Performance In Urbana” - partenza alle ore 17.00 dalla Fons Vitae (inizio di Via Italia, angolo Viale Matteotti). A seguire spettacolo itinerante nei giardini di Palazzo Gromo Losa Dance the game - Palazzo Gromo Losa, ore 19.00 /replica alle ore 20.00 (max 50 persone per spettacolo) Art'è Danza - Opificiodellarte - Pratiche di Slancio.

- Pollone, 3° prova Stars Cup, cicloscalata Pollone - Oropa . 12,30 ritrovo a Pollone, 14,30 partenza, arrivo al santuario di Oropa zona cancelli

- Biella, BIELLA DANZA 2023 – PERFORMARCE IN URBANA dalle 10 alle 23 viale Matteotti, via Gustavo di Valdengo, via Battistero, angolo via Italia, piazza Duomo e Piazza Curiel

- Rosazza, Rosazza in notturna alle 21 con le fiaccole

- Pralungo, corsa podistica "Quatt pass par Pralung". Ritrovo alle 17, partenza alle 18.

- Biella, Via Quintino Sella 54, Da "picapere" a impresari. I Valìt nel mondo, Visita guidata al borgo di Rosazza e alla Casa Museo dell’Alta Valle Cervo, in occasione di Musei in Rete, in collaborazione con la Rete Museale Biellese.

- Cavaglià, si celebra l'inizio dell'estate con una seduta di yoga a Villa Salino. L'evento avrà luogo nell'area verde, a partire dalle 9.30.

- Candelo, ore 17 Katiuscia de Pieri presenta il suo libro al centro culturale le Rosminiane

- Ailoche, Speed date organizzato dalla Pro Loco

- Mottalciata, Grigliata di pesce del Gruppo Alpini

- Muzzano, "Solstizio d'estate" concerto chiesa parrocchiale di San'Eusebio ore 21

- Donato, frazione Ceresito, Festa di San Giovanni Battista dalle 10.30, benedizione bimbi alle 11,30. Ore 21 concerto organo Matteo Gerotto

- Brusnengo Festa Patronale SS: Pietro e Paolo

Domenica 25 giugno

- Gaglianico, festa di San Pietro, cena e musica

- Biella, Reload Sound Festival dalle 19

- Oropa, via santuario di Oropa 480, Salita alla cupola della Basilica Superiore

- Salussola, Via Duca d'Aosta 7, Apertura Museo dell'Oro e della Pietra di Salussola

- Biella, Vandorno, mercatino d'estate

- Tollegno, festa San Germano, ore 10,o0 Santa Messa con S.E.Mon.Alceste Catella e il coro Gocce di Rugiada, benedizione agli automezzi all'oratorio alle 12. Ore 17 presso la Curavecchia racconti e storie a cura del DocBi e Mambo Forrò.

- Veglio Festa Patronale di San Giovanni-Festa della Birra

- Vigliano festa degli Alpini

- Andorno, Ricehouse , gli architetti aprono le porte al pubblico via Cantono 23

- Quaregna Cerreto Sagra della Tagliatella. Passeggiata d'estate tra e colline con ritrovo 9,45 partenza da piazza Lucio Dalla alle 10,15

- Crocemosso festa della birra

- Pettinengo, a Villa Piazzo c'è "Mondi paralleli", il primo appuntamento di "concerti dialogo" a cura di Massimi Giuseppe Bianchi alle ore 18

- Occhieppo Inferiore, Sport che Val(L)e, dalle 14 fiera dello sport

- Brusnengo Festa Patronale SS: Pietro e Paolo

- Campiglia Cervo, alle 16 al Santuario di San Giovanni lo spettacolo popolare in lingua piemontese, realizzato dall'associazione “El Chinchè” di Borriana.

- Oropa, corsa in montagna Oropa-Monte Camino, Ritrovo al piazzale delle funivie 7,30, partenza alle 8,30

- Biella, a Cittadellarte Fondazione Pistoletto c'è Arte al Centro. 25esima edizione della rassegna e il 90esimo compleanno di Michelangelo Pistoletto. La rassegna di mostre, incontri e seminari che raccontano pratiche artistiche di trasformazione dei contesti sociali in cui si sviluppano, realizzate da Cittadellarte e dalla sua rete internazionale, sarà ad ingresso libero e si terrà dalle ore 11 alle 23 negli spazi della Fondazione Pistoletto, a Biella, proponendo mostre (aperte dalle 11 alle 20), performance e laboratori creativi e didattici.

- Pollone, raduno auto e moto d'epoca 5° memorial Enrico Leone. Ritrovo 8,15 a Pollone, 9,15 passaggio a Gli Orsi, 10,30 nella piazza del Cimitero mostra statica, mostra statica anche a Pollone al parcheggio Burcina alle 13.

- Masserano, mercatino del riuso nel cortile della casa di riposo e l’invito a partecipare è aperto a tutti. Dalle 9:30 alle 18

- Biella, mercatino dell'antiquariato minore di Riva

- Roppolo, alle 18 inaugurazione biblioteca alla fondazione Bricherasio

- Oropa, laboratorio Pollicini verdi al Giardino Botanico

- Biella, torneo dei calci di rigore il ritrovo è alle 10 presso il Campo sportivo di Corso 53esima Fanteria, con inizio gare alle 10.30.

- Netro, Centro di Documentazione sulla Lavorazione del Ferro concerto Suoni in Movimento, alle 16,30

- Ronco, dalle 14.30 alle 18.30 sarà possibile visitare l’Ecomuseo della Terracotta e partecipare al laboratorio di gufetti portafortuna.

- Biella, Bielladanza sarà a Città dell'arte dalle 9 lezioni non stop e performance

- Castelletto Cervo, Cantone Chiesa, Monastero cluniacense di Castelletto Cervo dalle 15 aperto

- Graglia, Monastero Buddhista Mandala Samten Ling dalle ore 10-11, lezione di meditazione sotto la guida di esperti Maestri. Ore 11-12.30, chi lo desidera può assistere o partecipare alla tradizionale Puja di buon auspicio.

- Sordevolo, alla Trappa giornata di approfondimento teorico e pratico dell’Hypericum perforatum, pianta conosciuta anche come Scacciademoni, Millebuchi, Erba di San Giovanni, e per le sue proprietà. Dalle 9 alle 9:30 ritrovo al Mulino di Sordevolo

- Pettinengo, "Malamore Ma l'amore no", spettacolo storie di Piazza al museo dell'infanzia dalle 16,30

- Miagliano, ore 15 "Feltriamo un cappello da gnomo" laboratorio Amici della Lana al Lanificio Botto

Mostre

- Biella Piazzo, corso del Piazzo, Oratorio del Santo Sudario, Mostra: Legàmi, fino al 2 luglio. Orari apertura: giovedì dalle ore 15.30 alle 19.30 venerdì dalle ore 15.30 alle 19.30 sabato e domenica dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 20.

- Biella, via Quintino Sella 54/b, Segno e Disegno - Il linguaggio artistico di Giorgio Griffa incontra l'eccellenza tessile biellese, fino al 2 luglio. Orari mostra: giovedì dalle ore 10 alle 14 - venerdì dalle ore 14 alle 18 - sabato e domenica dalle ore 10 alle 18.

- Sala Biellese, via Ottavio Rivetti 5, L'ultima infamia: Santhià-Cavaglià 29-30.04.1945, fino al 15/10. Orari apertura mostra: sabato dalle ore 15 alle 18 e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.

- Valdilana, Trivero, via Marconi, 23, fino al 12/11, mostra "E il giardino creò l'uomo". Dalle 10 alle 17

- Pollone, Riserva Naturale del Parco Burcina “F. Piacenza”, Cascina Emilia Mostra itinerante enti di gestione del Piemonte fino al 25 giugno

- Sordevolo, fino al 30 giugno "Ciò che è sparso", A Villa Cernigliaro mostra di Mauro Panichella, sabato e domenica ore 15-18, accesso libero.

- Biella Piazzo Mostra VIAGGIO, Orizzonti, Frontiere, Generazioni. Orario: dalle 10 alle 19. Sedi espositive: Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa, Biella Piazzo. Ultimo fine settimana