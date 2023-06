“In caminu s’accontzat barriu”/In viaggio si aggiusta il carico”, la saggezza sarda

Su dìciu: “In caminu s’accontzat barriu”, est semper de moda e si ponet in pratiga cun fatzilidade, massimu dae chie si fidat de su chi at a benner’ poi, chi podet esser’ poi de un’iscuta, de dies o de annos. Si no si cumintzat no si faghet nudha e si no nos ponimus in caminu no amus a lomper’ mai a inue cherimus arrivare. A ognunu sas mezus uras de bider’ cumpridu cantu in coro sou pregat e disizat.

Il proverbio “in viaggio si aggiusta il carico”, è sempre di moda e si mette in pratica facilmente, massimamente da chi si fida del futuro, che può essere subito o dopo giorni e anni. Se non si incomincia non si fa nulla e se non iniziamo a camminare non arriveremo mai dove vogliamo arrivare. A ognuno gli auguri di veder compiuto quanto nel cuore prega e desidera.

Testo sardo

Un’antigu dìciu nostru narat: “In caminu s’acontzat barriu”, e fit cosa chi, pius de una borta, faghiat chie trasportaiat cosa, cun ainos e cadhos, dae campagna a domo o dae una bidha a s’àtera. Difatis, barrios de linna, o sacos pienos de laore, podiant risultare a un’ala pius pesante de s’àtera e si acontzaiant sendhe chi fint in caminu. De solitu, custu dìciu, si narat pro fagher’ coragiu a chie tenet dudas a incumintzare una faina. Deabberu, sas dificultades chi bi podent esser’, s’ant a superare candho si presentant.Una bella proa de acontzadura de barriu deo la bido in su caminu chi ant fatu sos discipulos de Emmaus. Isperientzia contada dae s’evanzelista Luca (24,13-35).

Cussos duos su barriu malu postu lu giughiant intro de issos e Gesus, faghindhe caminu umpare lis isjarit sas Iscritura chi ancora no aiant cumpresu. Sa connoschentzia e s’ispera chi teniant no agualaiat su pesu de sa tristura e de sa delusione manna chi giughiant in coro. Sa diferentzia fit gai meda chi no resessiant a bincher’ su disconsolu. Totu su caminu no est bastadu a accontzare su barriu, ma candho si sunt frimmos pro chenare e Gesus at beneitu su pane ogni duda ch’est isparida. Su barriu pesante no fit acontzu ebbia, ma illebiadu in su totu, tant’est chi no ant timidu pius s’iscuru de sa note, e nemmancu sos undhighi chilometros, de torrae a fagher’, pro andhare a narrer’ a sos àteros discipulos chi Gesus fit risuscitadu.

Testo italiano

Un antico proverbio sardo dice: “In viaggio si aggiusta il carico”, ed era cosa che, più d’una volta, faceva chi trasportava cose, con asini e cavalli, dalla campagna a casa o da un paese ad un altro. Infatti, carichi di legna, o sacchi pieni di cereali, potevano risultare una parte più pesante dell’altra e si aggiustavano cammin facendo. Di solito, questo proverbio, si dice per incoraggiare chi è dubbioso nell’intraprendere un’attività. Di fatto, le difficoltà che ci possono essere, si superano quando si presentano.Una bella prova di aggiustamento di carico io la vedo nel cammino che hanno fatto i discepoli di Emmaus. Esperienza raccontata dall’evangelista Luca (24,13-35).

Quei due il carico mal sistemato l’avevano dentro se stessi e Gesù, camminando con loro spiega ad essi le Scritture che ancora non avevano capito. La conoscenza e la speranza che avevano non eguagliava il peso della tristezza e della grande delusione che avevano in cuore. La differenza era così grande che non riuscivano a superare la desolazione. Tutto il cammino non è bastato per equilibrare il carico, ma, quando si sono fermati per cenare, e Gesù ha benedetto il pane, ogni dubbio si è dissolto. Il pesante carico non era equilibrato soltanto, ma alleggerito del tutto, tant’è che non hanno avuto più paura del buio della notte, e nemmeno degli undici chilometri, da ripercorrere, per andare a dire agli altri discepoli che Gesù era risuscitato.