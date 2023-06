Biella, lunedì “ Cuore di carta” con NuovaMente

L’associazione culturale NuovaMente organizza gli ultimi due eventi del primo semestre 2023 presso la sede di Biella (Viale Macallè 10).

Lunedì 26 giugno, alle 21, la presentazione del primo libro della biellese Marta Belliero, “Cuore di carta”, un racconto che nasce per dare voce alla speranza nella possibilità di scegliere, di smettere di soffrire, di trovare una via d’uscita anche quando la vita sembra non dartela. “Cuore di carta” è anche amore, che, con la sua forza, è in grado di orientare i pensieri e le azioni dei protagonisti verso un percorso di crescita.

Questa la trama: “Aurora arriva come nuova insegnante in una scuola della sua città e fin da subito si trova a gestire alcune situazioni di profondo disagio. A catturare la sua attenzione è soprattutto una bambina di nome Sofia che suscita in lei un immediato senso di protezione e affetto. La donna si trova così a rivivere frammenti di un passato difficile che credeva di essersi lasciata alle spalle. Ad alleviare i suoi pensieri per fortuna c’è Max, che sotto il suo aspetto da duro nasconde tanta dolcezza quanta goffaggine e che trascinerà la giovane insegnante in un disinvolto turbinio di emozioni. Ma l’amore, si sa, non sfugge al disincanto e solo il prosieguo di questa relazione e il ruolo della piccola Sofia, porteranno Aurora a trovare importanti risposte sulla sua vita".

Marta Belliero, durante gli anni universitari vive tra Milano e Torino, dove agli studi in Scienze dell’educazione affianca la danza, sua grande passione fin da bambina. Nel 2016 conseguita la laurea ritorna a Biella, dove inizia a lavorare come insegnante, avvicinandosi al mondo della scrittura.

Sabato 1° luglio, alle 15, la presentazione del libro “La via del Matto. Luce sull’enigma di Torino” di Giulia Graglia, scrittrice e ricercatrice esoterica, che racconta l’occulto a Torino, città magica per definizione, vertice del triangolo della magia bianca con Lione e Praga e di quella nera con Londra e San Francisco, e, secondo qualcuno, porta dell’Inferno

Quale migliore luogo per una storia che indaga sul sapere occulto tramandato da pochi eletti per svelare il futuro dell’uomo? Ma non solo: per gli amanti di enigmi e misteri risulterà intrigante immergersi nella trama del libro.

Insieme a Giulia Graglia ci sarà Giorgio Cozzi, Presidente AISM (Associazione Italiana Scientifica di Metapsichica), sociologo e psicologo, coach e trainer, Ricercatore psichico, studia i fenomeni paranormali, i sensitivi, la medianità. Cozzi ha pubblicato libri di management e di parapsicologia.