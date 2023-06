Bioglio: Piante sulla SP 205, operazioni di sgombro in corso

Il forte vento che per alcuni minuti ha imperversato sul biellese ha fatto cadere alcune piante che hanno invaso la sede stradale sulla SP205 a Bioglio in frazione Sanguinetti. Le operazioni di sgombero sono state effettuate dai Vigili del Fuoco mente la viabilità è stata monitorata dai Carabinieri fino alla completa messa in sicurezza.