Biella, auto sfonda il corrimano e rischia di finire nel torrente, foto per newsbiella.it di Mattia Baù

Incidente a Biella nella tarda mattinata di oggi venerdì 23 giugno tra due auto, una delle quali ha sfondato il corrimano e ha rischiato di finire nel torrente Bolume.

Lo scontro è avvenuto tra via dei Tigli e via Ivrea e fortunatamente gli occupanti dei mezzi se la sono cavata con traumi e contusioni che sono stati medicati sul posto dal personale del 118. Sul luogo dell'incidente è arrivata anche la Polizia Locale per i rilievi del caso.

A chiamare i soccorsi è stato un volontario della Croce Rossa che passava sul posto ed ha assistito all'incidente.