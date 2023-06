Con la fine dell'anno scolastico è partito il centro estivo di Ronco Biellese per i ragazzi di scuole primaria e secondaria di primo grado, gestito da CAM Crea/Attiva-mente presso il Parco Giuseppe Angelico.

“Le attività dureranno fino a fine luglio. – dice il Sindaco Carla Moglia – In caso di maltempo si svolgeranno presso le scuole e la palestra. In questi giorni i ragazzi hanno già fatto una giornata in piscina presso l'Alba Marina".